Cronaca Alghero: le opposizioni chiedono la convocazione urgente del consiglio - C'è da eleggere il capitano dei barracelli

I consiglieri comunali dei gruppi consiliari di minoranza - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, PD e M5Stelle , Raimondo Cacciotto ,Ornella Piras ,Gabriella Esposito,Mario Bruno,Pietro Sartore,Valdo Di Nolfo ,Beniamino Pirisi,Maria Antonietta Alivesi e Giuseppina Di Maio , hanno protocollato in comune la richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale. " Chiediamo - affermano in una nota - che si convochi celermente un seduta di consiglio, ponendo come primo punto all’odg la designazione del Capitano della Compagnia Barracellare. Considerato che, a causa dei dissidi interni alla maggioranza, la Compagnia Barracellare attende da quasi un anno che il consiglio comunale si pronunci sull’elezione del Capitano che guiderà la compagnia per il prossimo triennio, non risulta più rinviabile la designazione di un Comandante che possa operare con il mandato pieno del consiglio e non in un perpetuo regime di proroga."