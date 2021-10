Maxi truffa smascherata dalla Guardia di Finanza -Codici pronta ad assistere le vittime

Come appurato dalla Guardia di Finanza, i soldi degli investitori sono finiti in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi che nel tempo si sono rivelati privi di liquidità e sono stati versati direttamente oppure tramite la sottoscrizione di polizze assicurative del tipo unit linked emesse da compagnie estere. Dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti, il collocamento delle polizze è avvenuto tramite una rete di distributori assicurativi italiani collegati tra loro, alcuni dei quali non più esistenti in seguito ad operazioni societarie straordinarie intervenute nel corso degli anni.



segreteria.sportello@ codici.org . Le indagini hanno evidenziato che la società maltese quei soldi non li ha mai investiti nei fondi mobiliari esteri, costituiti alle Isole Bermuda e nel Liechtenstein, ma è stata smantellata, con i soldi delle vittime dirottati nei conti dei soggetti collocatori delle polizze assicurative, artefici della frode. Codici ha attivato i propri Sportelli per fornire assistenza legale alle vittime della maxi truffa smascherata dalla Guardia di Finanza. Le vittime possono rivolgersi all’associazione e richiedere assistenza legale telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail

Un affare vantaggioso, che in realtà nascondeva una trappola. È quello che hanno proposto undici persone, che risultano ora indagate, a circa 1.500 investitori in tutta Italia. A scoprire il raggiro è stata la Guardia di Finanza di Milano, che ha sequestrato oltre 21 milioni di euro agli indagati, residenti in Svizzera ed in Italia, per la precisione in Lombardia, a Roma e nel pesarese. “Quello degli investimenti si conferma sempre di più un settore pericoloso – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questa operazione della Guardia di Finanza, a cui rivolgiamo un plauso, ne è l’ennesima dimostrazione. Stando a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, i truffatori avrebbero attirato le vittime prospettandogli investimenti fruttuosi in fondi mobiliari all’estero. Ora che la frode è stata smascherata, bisogna fare giustizia e permettere alle vittime di rientrare in possesso delle somme investite. Ed è quello per cui siamo pronti a fare la nostra parte, con i nostri avvocati”.