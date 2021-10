Cronaca Entro oggi la decisione sulla continuità territoriale

È al vaglio in queste ore della commissione sulla continuità aerea sarda, la documentazione aggiuntiva presentata questa mattina dalla compagnia Ita, a integrazione della procedura d'urgenza per l'affidamento dei servizi in continuità territoriale tra i tre scali di Alghero, Cagliari e Olbia, e quelli nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate. Lo conferma alla "Dire" l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, che ieri aveva chiesto al vettore un'integrazione dei documenti, per poi procedere, in caso di esito positivo, all'affidamento delle rotte. "La commissione comunicherà entro oggi se la documentazione è idonea o meno- spiega Todde- e quindi ci dirà se i collegamenti saranno aggiudicati da Ita o si dovrà partire con una procedura negoziata con tutti i 12 vettori che erano stati contattati. La procedura partirà eventualmente oggi stesso, con aggiudicazione lunedì prossimo".