Altro che light: era marijuana - I Carabinieri ne sequestrano quasi 3 mila piante

Il blitz dei militari ha portato al sequestro di 2900 piante che erano a dimora su tre appezzamenti di terreni diversi ma tutte collegate con un impianto di irrigazione allestito in un vicino ovile il cui proprietario, un giovane del luogo, è stato identificato e denunciato. Si ritiene che abbia svolto un ruolo non secondario nella gestione della piantagione e a questo proposito sono in corso indagini approfondite sui collegamenti con la rete dello spaccio. Il "raccolto", calcolabile intorno ai 350 chili, avrebbe fruttato una volta immesso nel mercato dello spaccio un giro di affari compreso tra i 600 e i 700 mila euro.





Da segnalare che in prossimità delle coltivazioni erano stati apposti alcuni cartelli che riferivano della natura light della piantagione ma gli accertamenti chimici eseguiti dai Militari dell'Arma hanno evidenziato un alto valore di THC, quindi nessuna varietà sativa ma vera e propria marijuana. Dal mese di giugno a oggi i carabinieri della Compagnia bonorvese hanno sequestrato oltre 6500 piante .

Sembra che il contrasto alla proliferazione delle piantagioni di marijuana nel loro territorio sia per i Carabinieri della Compagnia di Bonorva un obiettivo primario. Stavolta in stretta collaborazione con lo squadrone elitrasportato dei Cacciatori di Sardegna, del nucleo Cinofili e con i colleghi della Stazione di Romana, ne hanno scoperto una tra Cossoine e Romana.