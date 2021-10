Alghero: scontro auto moto in via Matteotti - Centauro in ospedale





La collisione è avvenuta tra una moto Tmax e una Audi. Ad avere la peggio è stato il motociclista che soccorso da una unità medica del 118 è stato successivamente trasferito in ospedale per accertamenti. Da una prima valutazione le sue condizioni non appaiono gravi.





Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli e la ricostruzione della dinamica dell'incidente è nelle mani di una pattuglia della Polizia Locale cui è affidato anche il compito di accertare eventuali responsabilità. (p.t.)

Una inversione a U eseguita in maniera azzardata sembrerebbe all'origine di un incidente avvenuto intorno alle 8,30 di stamane ad Alghero in via Matteotti.