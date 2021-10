Cronaca Colpo grosso della Mobile di Oristano: sequestrato un quintale e mezzo di marijuana - Arrestato un allevatore del posto

Un allevatore di 32 anni residente a Marrubbiu in provincia di Oristano, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile del capoluogo di provincia al termine di una operazione che ha portato al sequestro di un quintale e mezzo di marijuana. Il sequestro è avvenuto in una azienda agricola dell'oristanese dove i poliziotti hanno trovato una trentina di sacchi pronti per lasciare il capannone ed essere avviati nel mercato dello spaccio dove avrebbe prodotto qualcosa come mezzo milione di euro. La sostanza stupefacente proviene da una piantagione di marijuana allestita nei terreni della stessa azienda agraria.