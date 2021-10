Cronaca Elicotteri in azione per gli incendi di Cabras, Tempio e Tertenia

Nella giornata di mercoledì 6 ottobre su un totale di 11 incendi occorsi sul territorio regionale, in tre episodi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei.

1 - Incendio in agro del Comune di CABRAS località “N.GHE SIAU MANNU”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. Sono intervenut 12 unità tra cui il GAUF di Oristano, 2 squadre dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascoli nudi e terreni incolti. Le operazioni di spegnimento del velivolo si sono concluse alle ore 16.20.

2 - Incendio in agro del Comune di Tempio Pausania località “ST.ZO CONTRA LI PETTINI ”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Palau, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa. Sono intervenute: la pattuglia della stazione forestale di Luogosanto, 4 squadre dell’Agenzia Forestas, 3 squadre di volontari. L’incendio ha percorso una superficie di alcuni ettari. Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficli dal forte vento,si sono concluse alle ore 17.45.

3- Incendio in agro del Comune di Tertenia località “TALENTINU ”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Jerzu, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di San cosimo e Fenosu. Stanno intervenendo , oltre agli agenti del corpo forestale, diverse squadre della macchina regionale antincendi. Il forte vento di maestrale e l'assenza di viabilità rende le operazioni molto difficili.