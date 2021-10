Cronaca Chiama i Carabinieri e poi li aggredisce: arrestato un 24enne brasiliano

Nonostante la giovane età vanta un palmares di tutto riguardo per quanto attiene i suoi precedenti di natura giudiziaria : ora quel dossier si è ulteriormente arricchito con un nuovo arresto. Si parla di un 24enne di origine brasiliana residente nel territorio di Padru in località Sas Enas, dove i militari lo hanno arrestato per violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. A chiamare i militari è stato lo stesso brasiliano con una concitata telefonata nella quale aveva chiesto il loro immediato arrivo per evitare che potesse commettere una sciocchezza. Il giovane aveva appena litigato con la compagna e il diverbio stava salendo di tono al punto da non escludere situazioni di una certa gravità. I militari sono arrivati subito ma sono stati accolti dal brasiliano, in evidente stato di agitazione, con calci e pugni costringendoli a usare le maniere forti per immobilizzarlo. Nel parapiglia il brasiliano continuava a minacciare di morte la compagna cercando ripetutamente di colpirla. Ridotto a più miti consigli è stato arrestato e ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima. Il 24enne straniero non è nuovo questi comportamenti. Nel 2019 era stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello, nel 2020 era stato arrestato per tentato omicidio e lesioni gravissime, altro arresto un mese fa per spaccio di eroina, cocaina e marijuana.