Alghero: la quotidiana roulette della circolazione - Segnaletica insufficiente per la chiusura di via XX Settembre





E' stato chiuso al traffico il tratto di via XX Settembre, quello a destra dell’incrocio con via Giovanni XXIII dove è stato posizionato il cartello di divieto d’accesso. Ma le vetture che provengono da via Giovanni XXIII quel cartello lo vedono soltanto quando arrivano all'incrocio e si rendono conto che non si può svoltare e destra. A quel punto possono inserirsi nella carreggiata di fianco e procedere per via Cagliari o svoltare a sinistra per via XX Settembre verso piazza Sulis, o peggio, tentare nell'incrocio una inversione a U e rientrare in via Giovanni XXIII. Una situazione confusa che oltre a creare possibili incidenti determina momenti di incertezza e tensione tra gli automobilisti.





Lecito chiedersi per quale ragione la segnaletica della chiusura di quel tratto di via XX Settembre non venga indicata, per chi scende da via Giovanni XXIII, già dalla piazza della Mercede, in modo da evitare l'effetto imbuto, intasamenti e risparmiare quella raffica di colorite espressioni indirizzate agli addetti ai lavori. Tutte peraltro ampiamente meritate.





Gli automobilisti informati dal cartello, con ragionevole anticipo, potranno così svoltare a destra in piazza della Mercede e scegliere percorsi alternativi, verso via Lo Frasso o Tarragona. Sarebbe sufficiente un cartello, poco più avanti della fermata degli autobus davanti alla chiesa. Una soluzione per la quale non sarà necessario riunire commissioni, consiglio comunale o giunta civica. Soltanto un cartello. (p.t.)

Gli automobilisti algheresi si sono ormai abituati a vivere la circolazione urbana tra transenne, divieti e improvvise chiusure. La città è infatti interessata da lavori stradali per la posa in opera della rete del gas, ma non solo, e settimanalmente si verificano cambiamenti della viabilità la cui gestione è diventata una tombola quotidiana. Ma non mancano le situazioni nelle quali anche la gestione della segnaletica produce disordine e confusione.