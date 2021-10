Cronaca Il prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo, ha incontrato il comandante della Brigata “Sassari”, generale Giuseppe Bossa

L’incontro, improntato a un clima di grande cordialità, si è svolto a Sassari, nella caserma “La Marmora” di piazza Castello, sede del Comando Brigata. Al centro dei colloqui, i temi legati alle capacità addestrative e operative della Brigata, le potenzialità dei suoi cinque reggimenti anche in caso di pubbliche calamità, ma soprattutto la proficua intesa con le istituzioni isolane nelle attività di supporto fornite al servizio sanitario regionale per il contrasto e la prevenzione della pandemia. “Una collaborazione che ha dato e darà i suoi frutti”, ha sottolineato l’alto funzionario governativo, “grazie alla quale ogni impegno, anche il più gravoso, come nel caso dell’emergenza sanitaria in atto, può essere affrontato e superato grazie alla capacità dell’Esercito, e della Brigata “Sassari” in particolare, di fornire risposte efficaci alle esigenze del momento, rafforzando in tal modo la presenza dello Stato e la legittimità delle istituzioni”. Il generale Bossa, nel sottolineare come la “Sassari” rappresenti un’importante realtà nel tessuto sociale ed economico dell’isola, ha illustrato gli impegni e i risultati ottenuti dalla Brigata nelle operazioni in patria e nelle missioni di pace all’estero. Il prefetto di Oristano ha poi visitato i locali del museo storico dove si è soffermato per ripercorrere le intrepide gesta dei “diavoli rossi” nel corso della Grande guerra. Al termine della visita, il generale Bossa ha donato al prefetto Stelo il crest della Brigata “Sassari”.