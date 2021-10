Alghero: frontale in via Kennedy - Sul posto Polizia Locale, 118 e Vigili del Fuoco





E' stato lo stesso investitore a soccorrere per primo la donna fino all'arrivo di un'ambulanza il cui personale medico si è subito preso cura della ragazza sofferente. Da una prima valutazione, escluso lo stato di tensione e spavento della ragazza, non risultano feriti anche se non viene escluso un controllo più accurato nell'ospedale civile della Pietraia della giovane che era alla guida della Panda. Quindi soltanto danni ai mezzi.





Sul posto ha operato una pattuglia della Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente anche per accertare eventuali responsabilità. E' intervenuto anche un mezzo dei Vigili del fuoco la cui presenza è stata probabilmente determinata dalla consistente perdita di olio dal motore della Dacia e quindi dall'esigenza di bonificare quel tratto di sede stradale. (p.t.)

Probabilmente a causa di una mancata precedenza, nel primo pomeriggio di oggi martedì 5 ottobre, si è verificato un incidente all'incrocio tra via Einaudi e la parte alta di via Fratelli Kennedy. Una Dacia Sandero bianca ha investito una Panda blu condotta da una giovane. Una collisione piuttosto violenta che ha provocato uno stato di shock della ragazza alla guida dell'utilitaria.