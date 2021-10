Carles Puigdemont: nessuna estradizione in Spagna- Decisione della Corte d'Appello di Sassari

“La decisione della Corte d'appello di Sassari era auspicata e l'accogliamo con grande sollievo. Ora confidiamo che la Corte di Giustizia europea si esprima con saggezza e in coerenza con le tutele dovute a un rappresentante del popolo regolarmente eletto. Rimane aperta la questione dei diritti e delle garanzie dovute alle minoranze nell'ambito dell'Unione europea, dove le dichiarazioni sono chiare e nette ma la loro applicazione rimane troppo spesso sulla carta”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che la Corte d'appello di Sassari ha sospeso il procedimento di estradizione a carico dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont. “Le riflessioni sui diritti delle minoranze – aggiunge la parlamentare - andrebbero svolte anche in relazione a un popolo come quello sardo, che abbina il patrimonio di un'identità linguistica e culturale alle penalizzazioni dell'insularità”.

E' necessario attendere la definizione del procedimento sulla immunità al vaglio della Corte di Giustizia Europea. Con questa motivazione la Corte d'appello di Sassari ha sospeso l'esecutività del mandato di arresto europeo per Carles Puigdemont, sospensione peraltro che era stata chiesta anche dalla procura generale di Sassari e dalla difesa dell'ex presidente catalano. Definizione che il collegio giudicante, presieduto dal giudice Salvatore Marinaro, a latere Plinia Azzena e Maria Teresa Lupinu, ha ritenuto fondamentale ai fini di una valutazione di merito dell'intera e complessa vicenda. Da segnalare che anche l'istanza della difesa, rappresentata dall'avvocato Agostinangelo Marras, aveva sostenuto una tesi analoga.