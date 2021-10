Nuoro: la Forestale a caccia di incivili - 24 sanzioni e 1 denuncia

I ranger hanno proceduto alla contestazione di 24 sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari a € 14.400, una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuta responsabile della gestione illecita di rifiuti. Alle autorità competenti è stata segnalata la presenza di una discarica abusiva per la quale sono ancora in corso le attività investigative finalizzate all’individuazione dei responsabili.





La prevenzione, l’accertamento e la repressione del fenomeno sono resi possibile anche grazie all’utilizzo di strumenti di investigazione sempre più sofisticati, quali videocamere e droni. Le condotte illecite sono ascrivibili sia a privati cittadini sia ad esercenti o gestori di attività produttive, i quali talvolta si affidano a soggetti improvvisati che poi smaltiscono illecitamente materiali anche pericolosi. Tali soggetti, infatti, spesso sono dediti a recuperare tutto ciò che ha un valore e ad abbandonare ciò che residua nel territorio o ad eliminarlo con l’uso del fuoco.





Per lo smaltimento di materiali di risulta e pericolosi è pertanto rivolto l’invito alle imprese e a ogni singolo cittadino a rivolgersi esclusivamente alle ditte specializzate del settore, dotate delle prescritte autorizzazioni. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale prosegue nell’impegno del contrasto al fenomeno dell’illecito smaltimento dei rifiuti con un consistente impiego di risorse umane e strumentali e confida nel senso civico dei cittadini che potranno segnalare al numero verde 1515 le situazioni ritenute illecite nonché qualsiasi elemento utile all’individuazione dei responsabili.

Gli uomini del Nucleo investigativo di polizia ambientale e della Stazione forestale di Nuoro, hanno individuato diversi soggetti nell’atto dell’abbandono di sacchetti di immondizia in aree di pertinenza della viabilità comunale, provinciale e statale.