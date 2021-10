In arrivo Olivarios: un distretto agroalimentare per l'olivo





Il calendario delle riunioni, IN PRESENZA inizia con Venerdì 8 Ottobre ore 18 in Oliena, Martedì 12 Ottobre ore 18 a Sorso, Mercoledì 13 Ottobre ad Alghero, Martedì 19 Ottobre ore 18 a Siniscola, Venerdì 22 Ottobre a Dolianova, Martedì 26 Ottobre ore 18 a Lanusei, Venerdì 29 Ottobre ore 18 a Olbia e Venerdì 5 Novembre ore 18 a Seneghe. Ulteriori riunioni potranno essere concordate a richiesta. Lo scopo del Distretto agroalimentare di Qualità “ Olivarios”, è quello di far comprendere alla filiera che il sistema olivicolo sardo deve assolutamente cooperare per affrontare le sfide del futuro e competere con il sistema globale del mercato.





Attraverso le azioni di: promozione di metodi di produzione a basso impatto ambientale, implementazione di sistemi di rintracciabilità di filiera e introdurre disciplinari di produzione, azioni di promozione, marketing e commercializzazione, condivisi a livello regionale, azioni volte alla conoscenza dell'olio EVO sardo e all’educazione alimentare, legare la qualità dell'olio sardo alla storia, alle tradizioni e al paesaggio, azioni scambio con altre realtà nazionali ed europee per migliorare le scelte strategiche, promuovere i prodotti agro-alimentari che utilizzano l'olio EVO sardo, promuovere il recupero degli oliveti abbandonati come strumento di crescita sociale e nuova imprenditorialità in quelle comunità a rischio di spopolamento, e sviluppare prodotti e processi innovativi per valorizzare ulteriormente le produzioni olivicole. Il distretto agroalimentare di qualità “ Olivarios” partecipa a bandi Europei, Nazionali e Regionali, affinché possano essere intercettate tutte le risorse economiche per il raggiungimento degli obiettivi proposti. “Il comparto olivicolo-oleario in Sardegna , rappresenta un fondamentale segmento dell'agricoltura e dell’agro industria alimentare che deve essere sempre più preso in considerazione”, afferma Tore Piana in qualità di presidente di “Filiera Olivicola Sard”, capo fila del comitato promotore."

Si è costituito nei giorni scorsi il Comitato Promotore del Costituendo distretto Agroalimentare di Qualità, nel settore Olivicolo, denominato “ OLIVARIOS”, A darne l'annuncio il coordinatore del comitato promotore Tore Piana in qualità della capofila “ Filiera Olivicola Sard”, operante in tutto il territorio regionale. Al comitato promotore hanno partecipato numerosi Olivicoltori e numerose realtà tra frantoi e imbottigliatori ubicati in tutta la Sardegna. L'adesione inizia durante il percorso di Animazione che vede il comitato promotore impegnato in diverse pubbliche riunioni, dove tutti i portatori di interesse possono aderire.