Cronaca Carles Puigdemont: in arrivo delegazioni dalla Corsica e dalla Catalogna

Le realtà politiche indipendentiste iRS, ProgReS e Torra annunciano la presenza al sit-in in solidarietà con il presidente Carles Puigdemont di delegazioni internazionali dalla Corsica e dalla Catalogna. Per la Corsica saranno presenti diversi rappresentanti del movimento indipendentista Corsica Libera. Dalla Catalogna arriveranno Elisenda Paluzie, presidente dell'Assemblea Nacional Catalana, l'organizzazione civica responsabile delle grandi mobilitazioni popolari degli ultimi anni e promotrice attiva del Referendum dell'1 Ottobre 2017 e Jordi Gaseni Blanch, Presidente dell'AMI, Associazione Catalana dei Municipi per L'indipendenza, che rappresenta l'ottanta per cento dei Comuni della Catalogna. Sarà inoltre presente Jordi Miró, presidente di Estat Català e membro del consiglio direttivo della FEM, Federazione delle Entità del Mediterraneo Mare Nostrum. Il sit-in, per la libertà e contro l'estradizione del presidente Puigdemont, indetto da varie realtà politiche sarde indipendentiste, si terrà a Sassari, davanti alla Corte d’Appello di via Budapest, dalle ore 9 di lunedì 4 ottobre 2021. La nota conclude : " L’autodeterminazione e il voto sono un diritto, non un delitto!Democrazia per la Catalogna, libertà per il presidente Puigdemont."