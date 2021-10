Cronaca Alghero: cretino con spray deturpa la Torres di Sulis

Sovralluogo stamane dell'amministrazione comunale per una verifica e la successiva rimozione dello scritto apparso sulla Torre di Sulis. Nella notte di venerdì qualcuno ha imbrattato il monumento con alcune scritte fatte con vernice spray. L'Assessore alla Manutenzioni, Antonello Peru, ha chiamato una ditta specializzata che dovrà intervenire. "Lo facciamo in tempi brevissimi - ha assicurato - in modo da eliminare questo segno di sfregio in un monumento tra i più rappresentativi della città". Con l'impresa specializzata, l'Assessore ha preso atto della la tecnica di intervento da adottare, che sarà oggetto di confronto con la Soprintendenza. Nei prossimi giorni lavorativi, comunque, l'intervento sarà eseguito rapidamente. Sarebbe auspicabile svolgere una verifica nei filmati delle telecamere della zona, ce ne sono diverse, in modo da individuare lo scrivano notturno con lo spray e potergli così addebitare, oltre alle sanzioni per aver deturpato un monumento, i costi che si renderanno necessari per ripulire quel tratto della torre.