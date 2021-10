L'assicurazione dell'auto diventa "intelligente"

Pagare l’assicurazione auto in «formula smart», basandosi sull’utilizzo effettivo del veicolo calcolato dall’Intelligenza Artificiale (IA), è ormai una realtà. GreenVulcano Technologies, azienda, partner di uno dei 22 top player mondiali che insieme rappresentano il 46% del mercato globale, ha sviluppato un rivoluzionario prodotto di smart insurance che sarà presto sul mercato, andando ad incidere positivamente sulle tasche di aziende e privati. Pensato inizialmente per le grandi flotte aziendali e per il parco macchine delle utility pubbliche, il nuovo prodotto sarà applicabile —attraverso le loro compagnie assicuratrici— a tutti gli automobilisti, con l’obiettivo di ridurre non solo i costi ma anche l’impatto ambientale. «Il costo calcolato dall’Intelligenza Artificiale in base all’utilizzo della vettura porterà ad un risparmio sulle polizze che al momento stimiamo intorno al 35%» sottolinea Gaetano Rossi, vicepresidente e direttore generale di GreenVulcano Technologies.





«Da qui al 2030 il numero di auto connesse si decuplicherà su scala mondiale e tutti i player del settore —compagnie assicurative comprese— dovranno adattare le loro offerte proponendo servizi sempre più affidabili in grado di fidelizzare gli automobilisti» spiegano gli esperti di GreenVulcano Technologies. Per il settore automotive l’azienda sviluppa da anni algoritmi e software destinati a migliorare la sicurezza della guida e d a fornire informazioni di diagnostica sul corretto funzionamento dei veicoli, permettono di prevenire incidenti dovuti a una guida distratta o pericolosa. Il nuovo prodotto per l’assicurazione auto in «formula smart» soddisfa oltre che le aziende anche il singolo automobilista che anzi apprezzerà anche maggiormente il considerevole risparmio sulle polizze assicurative che —nonostante i nuovi piani flessibili implementati dalle compagnie— continuano a rappresentare una spesa molto importante per i cittadini.





Il tutto senza perdere di vista gli obiettivi prioritari di neutralità climatica previsti dall’Unione Europea entro il 2050 e gli indirizzi politici definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rende indispensabile —a partire dalle esperienze più virtuose e dalla possibilità di metterle in pratica attraverso prodotti e servizi sempre più innovativi— arrivare ad immaginare nuovi scenari di futuro.

«Grazie all’Intelligenza Artificiale, gli automobilisti possono arrivare a risparmiare oltre un terzo del costo delle polizze assicurative» spiegano gli analisti di GreenVulcano Technologies (www.greenvulcano.com), azienda accreditata ormai da anni quale player B2B nei settori di smart mobility, smart infrastructures ed industry 4.0, nonché uno dei laboratori di ricerca e sperimentazione più attivi del made in Italy hi-tech in diversi settori.