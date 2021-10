Cronaca Svanito nel nulla il turista svizzero: proseguono le ricerche

Proseguono incessantemente le ricerche di Pier Andrea Giauque, il turista svizzero di 79 anni allontanatosi da Castelsardo la mattina di mercoledì scorso. L’uomo, che soffre di Alzheimer e che zoppica leggermente, era andato con la moglie in paese per una gita, partendo con un pullman organizzato da Orune. Pochi minuti dopo essere sceso nella piazza della stazione si è volatilizzato, forse salendo per sbaglio su uno dei tanti bus che partono verso destinazioni diverse. L’anziano indossa gli abiti ritratti nella foto, che è stata scattata proprio pochi minuti prima che se ne perdessero le tracce. Se qualcuno dovesse incontrarlo è pregato di avvisare subito i carabinieri della Compagnia di Valledoria.