Lo Stato ignora le penalizzazioni che giungono dalla insularità - "Non siamo indipendentisti" ma affiora Sardexit

Con la nota firmata da Michele Cossa (presidente della Commissione speciale), Eugenio Lai, Dario Giagoni, Francesco Agus, Roberto Caredda, Angelo Cocciu, Roberto Li Gioi, Giuseppe Meloni, Antonio Mundula, Antonello Peru, Giovanni Satta, i consiglieri sardi chiedono un’assunzione di responsabilità da parte del Parlamento affinché la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare e il disegno di legge approvato all’unanimità dal Consiglio regionale giungano ad approvazione entro la fine di questa Legislatura. Pur apprezzando l’interesse manifestato dai senatori che hanno partecipato al dibattito sul disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare per il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, il cui esame si è concluso lo scorso 27 ottobre con l’approvazione del testo con modifiche da parte della Commissione Affari Costituzionali, i Commissari ritengono necessario e non più procrastinabile una presa di coscienza reale da parte del Parlamento che porti nei fatti a colmare quel gap di sviluppo che lascia la Sardegna indietro rispetto alle altre regioni, comprese quelle del Mezzogiorno e perfino l’altra grande regionale insulare, la Sicilia.





“Nessuno di noi è indipendentista, sottolineano i consiglieri, ma lo Stato sta progressivamente creando le condizioni per una vera e propria , Sardexit’, giacché sembra ignorare che i problemi che derivano dalla condizione insulare non possono essere considerati problemi di una regione, ma sono una cruciale questione nazionale, che Governo e Parlamento non possono snobbare ancora a lungo”. L’urgenza di una modifica costituzionale emerge con tutta la sua evidenza se si considera il grave e permanente svantaggio a cui è esposta la Sardegna, ha un costo stimabile in circa 5.700 € per ogni sardo, oltre un quarto del Pil pro capite che, tenendo conto della popolazione, corrisponde a circa 9,4 miliardi di euro di minore prodotto annuo (Fonte Istituto Bruno Leoni).

Siamo davanti a uno Stato consapevolmente sordo, che promette di accorciare il gap tra Nord e Sud del Paese ma che davanti a proposte d’intervento dimentica il grido di dolore della regione più penalizzata, non si cura delle insormontabili difficoltà che la Sardegna, a causa della sua condizione di insularità, vive e paga. Su questo tema la Sardegna si è unita in tutte le sue articolazioni sociali, economiche e istituzionali. Lo Stato non può restare tiepido, se non indifferente, rispetto a una questione che investe direttamente la coesione nazionale. È netta e non lascia più spazio alla mediazione, la posizione assunta dai Commissari della Commissione speciale per l’insularità, che chiedono un incontro ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato. Le specificità della Sardegna, è la convinzione che muove la nuova azione di sensibilizzazione, non possono più essere causa di mancato sviluppo ma devono essere il punto di partenza per una rinascita dell’intera isola.