Cronaca Incendi a Pozzomaggiore: i Carabinieri accertano la natura dolosa - Indagati 2 allevatori del posto

Nella notte tra il 22 e il 23 di settembre si è verificato un grosso incendio che ha interessato circa 40 ettari nell'agro al confine tra Pozzomaggiore e Padria. Le fiamme erano partite da un appezzamento di terreno in localitàMurauppolos e si sono successivamente propagate provocando ingenti danni sia alla rete elettrica che a quella idrica. Le fiamme inoltre hanno distrutto opere murarie pubbliche e private. Le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Padria hanno consentito di escludere che l'incendio fosse stato provocato da un abbruciamento di sterpaglie autorizzato, come aveva riferito uno dei pastori identificato durante l'intervento dei militari sul posto, ma veniva invece accertata la natura dolosa a carico di 2 allevatori di Pozzomaggiore. Sono in corso a questo proposito azioni di carattere giudiziario e non è escluso che vengano a breve assunti provvedimenti.