Cagliari: Mazzarri già ad un bivio? - Venerdì al Sant'Elia arriva il Venezia

Mazzarri è fiducioso infatti “Rispetto a quando sono arrivato ho avuto due giorni in più per fare qualcosa sul campo. Credo che i ragazzi abbiano dimostrato in questi allenamenti che vogliono capire subito qualcosa. Non so quanto resterà fino a venerdì, ecco perché i ritiri sono importanti.” Poi aggiunge che i ragazzi “hanno messo impegno, attenzione e sono pronti a fare quello che chiedo. Oggi riassumiamo un po’ le idee. Ho diversi dubbi, ho avuto la sensazione di chi sta un po’ meglio e chi no. Domani capirò se ci saranno nuove indicazioni.”





Qualcuno in sala stampa domanda: “Mister si sente già ad un bivio?”. Mazzarri: “Chi mi conosce sa che non mi piace perdere. Già in casa dobbiamo invertire con forza tutte le tendenze. Dobbiamo essere più compatti ed essere una squadra che se ha 50 di benzina ne deve mettere 52 in campo. Sono subentrato ma non a dodici, tredici partite. Abbiamo davanti 31 partite: non sono i quattro punti di distacco che preoccupano, voglio mettere la giusta tensione ai giocatori, non vorrei che si pensasse troppo al risultato.”





Mazzarri è fiducioso perché “abbiamo tempo e spero di lavorare bene con quelli che resteranno questi quindici giorni. Nel giusto tempo posso dire che il Cagliari ha già preso una mezza identità del suo allenatore. Dobbiamo guardare i progressi della squadra: è questo che interessa all’allenatore. Bisogna essere lucidi e chiedo di essere compreso: io sono il garante dell’impegno e i ragazzi sono i primi a credere in quello che fanno. Creiamo ottimismo, alziamo la testa”.





“Alzare la testa” questo è il motto di Mazzarri. Basterà alzare la testa per risollevare le sorti di un campionato, per il momento, a dir poco disastroso? (p.t.)

Mister Mazzarri ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Venezia. Il tecnico presenta la gara dell’Unipol Domus che arriva dopo la sconfitta senz’appello di Napoli.