Cronaca Alghero: nuovo scontro auto moto in piazza della Mercede - Motociclista ricoverata

Quella di oggi giovedì 30 settembre è una mattina decisamente sfigata per i motociclisti, dopo l'incidente di via Garibaldi, qualche ora dopo, un'altra collisione ha interessato una moto e un'auto, una Lancia Y grigia. Stavolta l'episodio si è verificato in via Giovanni XXIII°, alla confluenza con piazza della Mercede. Non è nota la dinamica, la stanno ricostruendo gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale, mentre è certo che ad avere la peggio la donna che era alla guida del motorino che ha ricevuto le prime cure dal personale di un'ambulanza del 118 Alghero Soccorso. La motociclista è stata successivamente trasferita nell'ospedale Civile dove sarà sottoposta a tutti gli accertamenti. Dalle prime indicazioni le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.(p.t.)