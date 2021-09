Cronaca Incendi a Suni, Loceri,Las Plassas,Villanovafranca e Barisardo (video)

Nella giornata di mercoledì 29 settembre , su un totale di16 incendi occorsi sul territorio regionale, in cinque episodi il Corpo forestale ha utilizzato oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei Di seguto il bollettino degli interventi.

1 - Incendio in agro del Comune di Suni località “Montagudu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dagli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Bosa e Fenosu. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa e due squadre delle Compagnie barracellari di Suni e Modolo. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30.

2 - Incendio in agro del Comune di Loceri località “Flumini”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Lanusei, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di San Cosimo. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Cardedu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1.000 metri quadri di sughereta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:50.



3 - Incendio in agro del Comune di Las Plassas località “Piano Porcilis”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dagli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Villasalto e Sorgono. E' intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini, due squadre delle Compagnie barracellari di Tuili e Villamar e una squadra dei VVF di Sanluri. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:40.

4 - Incendio in agro del Comune di Villanovafranca località “Bruncu Friarosu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dagli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Villasalto e Sorgono. E' intervenuta una squadra di volontari dell'associazione PROTCIV Guasila. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:00.



5 - Incendio in agro del Comune di Barì Sardo località “Tramalitza”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tortolì, coadiuvata dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Jerzu e da quello elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di San Cosimo. E' intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Cardedu e una squadra di volontari dell'associazione Ecoklub di Barì Sardo. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3.000 metri quadri di eucalipteto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:40.