Coppia sassarese prende in giro i carabinieri: denunciata per procurato allarme

Parte l'allarme e i carabinieri si muovo subito, una pattuglia si reca immediatamente a casa della coppia ma non trova nessuno, i cellulari dei due sono spenti, le ricerche proseguono a ritmo serrato, vengono impegnati altri uomini della compagnia. C'è un clima di fortissima tensione, peraltro comprensibile. Ma in serata il problema viene risolto: una pattuglia del nucleo radiomobile in servizio di ricerca nota la coppia in via Torres a Sassari, la ferma, marito e moglie sono completamente ubriachi. I militari cercano di capire e alla fine dai due buontemponi, anche un po cretini, arriva la giustificazione. "Era uno scherzo". Ma i Carabinieri non hanno voglia di scherzare, li accompagnano in caserma e li denunciano per procurato allarme. Tutti e due, visto che anche la moglie si è prestata a organizzare questa penosa carnevalata, che ha indebitamente impegnato uomini solitamente impegnati a svolgere attività decisamente più serie.

Pensavano di essere su "scherzi a parte" e invece si sono beccati una denuncia per procurato allarme che avrà conseguenze anche di natura giudiziaria. Succede a due coniugi sassaresi, 50 anni lui e 47 lei, che hanno mobilitato gli uomini della compagnia dei Carabinieri facendo circolare una storiella che si è fatta beffa degli uomini dell'Arma. La storia: lunedì scorso si presenta in caserma una parente della coppia, segnalando in uno stato di evidente preoccupazione di aver ricevuto sul proprio cellulare un messaggio dal cognato nel quale veniva annunciato che la moglie era morta, che si trovava in casa in un lago di sangue, e che a ucciderla era stato lui. La tesi nella sua drammaticità è risultata credibile perchè la coppia in questione stava attraversando un periodo di crisi coniugale e quindi quel messaggio poteva avere un fondo di verità, un gesto estremo arrivati al culmine di una violenta lite.