Il 4 ottobre sit in di solidarietà davanti alla Corte di Appello a Sassari

Lo Stato italiano non può assumersi la responsabilità di consegnare un esiliato politico nonviolento allo Stato spagnolo che ha già dimostrato il suo spirito vendicativo e la sua attitudine violenta e repressiva nei confronti di pacifiche espressioni democratiche. Il Parlamento Europeo e il Presidente David Sassoli non possono esporre alla certezza della persecuzione giudiziaria spagnola un Europarlamentare democraticamente eletto. Le questioni politiche devono essere risolte politicamente e non nelle aule di tribunale. iRS, ProgReS, Torra, FEM - Marenostrum, Sardigna Natzione,





Movimento Omosessuale Sardo, Òmnium Cultural de l'Alguer invitano tutti ad aderire e partecipare al sit-in di solidarietà che si terrà lunedì 4 ottobre davanti alla Corte d'Appello di Sassari, in via Budapest 34 alle ore 9. L’autodeterminazione e il voto sono un diritto, non un delitto. Democrazia per la Catalogna,- conclude il documento - libertà per il presidente Puigdemont."

"La polizia italiana ha arrestato l’eurodeputato e Presidente catalano in esilio Carles Puigdemont nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre all’aeroporto di Alghero, in terra sarda". Lo sostsiene in una nota l'Ofìtziu de Imprenta de iRS indipendèntzia Repùbrica de Sardigna che aggiunge: " L'arresto è avvenuto in base a un mandato di cattura internazionale emesso dal giudice del Tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena. A carico dell'ex presidente vi è un procedimento giudiziario in corso in Spagna dal 2017 per la dichiarazione di indipendenza della Catalogna a seguito del referendum per l’indipendenza del primo ottobre nel quale la maggioranza dei catalani ha votato a favore. Carles Puidgemont dopo una notte trascorsa nel carcere di Bancali è stato rilasciato senza restrizioni nel pomeriggio del 25 ottobre ma l'udienza con la quale i giudici decideranno se liberarlo o estradarlo in Spagna è fissata per lunedì 4 ottobre in Corte d'Appello a Sassari.