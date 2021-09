Cronaca Incendi a Sagama, Olbia,Cuglieri e Mandas

Nella giornata di martedì 28 settembre su un totale di19 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 episodi ne quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei.

1 - Incendio in agro del Comune di Mandas località “Gora Tuppecavia”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Villasalto. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas di Isili e Villanovatulo e da una squadra di volontari dell'associazione PROTCIV di Guasila. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari eucalipteti e 1 ettaro di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:40.



2 - Incendio in agro del Comune di Cuglieri località “Miriagheddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Cuglieri, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas di Scano Montiferro, Cuglieri e Tresnuraghes, da una squadra dei VVF di Cuglieri, da una squadra di barracelli di Cuglieri e da una squadra di volontari dell'associazione PROTCIV di Guasila. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di bosco e 5 ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:00.



3 - Riaccensione dell'incendio in agro del Comune di Olbia località “Su Porchile”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Olbia, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Alà dei Sardi. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2.000 metri quadri di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:00.



4 - Incendio in agro del Comune di Sagama località “Mura Pilosu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del GAUF di Oristano e della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas di Scano Montiferro e Bosa e da una squadra di barracelli di Tinnura. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.