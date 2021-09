Alghero: eletto il Comitato di Borgata di Santa Maria La Palma

Il consiglio direttivo è così formato: Tania Lamon impiegata bancaria, che ricopre il ruolo di tesoriere,Mario Nonne ex consigliere comunale e Assessore alle manutenzioni della precedente giunta Bruno, che avrà la delega all’ambiente, agricoltura, urbanistica e programmazione,Vincent Nieddu, Salvatore Ruiu impiegato, che ricoprirà il ruolo di segretario, Amabile Simbula manager sportivo che avrà la delega alle attività sportive, Emanuele Farinelli, imprenditore, Raffaele Masala persona impegnata da anni nel settore sociale, che avrà la delega ali servizi sociali,Francesco Mura libero professionista, Pietro Bruno Bernardi, imprenditore che avrà la delega allo sviluppo economico e attività produttive e la delega al turismo, Sara Monti educatrice, che avrà la delega al diritto alla salute e all’educazione civica, Marco Malatesta musicista che avrà la delega alla cultura e spettacolo. Il primo portavoce che rimarrà in carica 6 mesi è Mario Nonne. Il logo ufficiale del comitato è stato commissionato agli alunni della scuola media della borgata. Il sito internet del comitato sarà www.santamarialapalma.org . Nella prima riunione del consiglio direttivo si è parlato della nuova sede delle posta spa, dell’ecocentro e del rapporto da instaurare con gli altri comitati cittadini. Tematiche che verranno approfondite con apposita comunicazione successiva.

L'organismo ha lo scopo – dichiarato nell’articolo 2 del suo statuto – di rendere la borgata sempre più attraente nei confronti dei suoi residenti e non. Di essere di supporto alle associazioni presenti nel suo territorio, di essere punto di riferimento dell’ amministrazioni comunale per quanto riguarda i progetti urbanistici, ambientali e di erogazione di servizi ai cittadini, di diffondere la storia della riforma agraria presso le scuole e di organizzare eventi tematici. Tra le novità presenti nello statuto oltre all’adesione dei residenti nella borgata e di chi ha attività lavorative, è innovativa quella che lascia libero accesso al comitato, e dunque al diritto di voto, a tutte quelle persone che hanno legami affettivi con la borgata stessa. E’ di rottura anche la figura del “portavoce” che sarà nominato ogni 6 mesi all’interno dei componenti del consiglio direttivo. Garantendo in questo modo la massima pluralità di rappresentanza. I membri del consiglio direttivo avranno delle deleghe operative in base all’esperienza e alle competenze degli stessi.