Cronaca Marijuana, cocaina e 7 mila euro in contanti: arrestato un olbiese

I Carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato per spaccio delle sostanze stupefacenti un 55enne del luogo già noto alle forze dell'ordine e denunciato un 42enne di origine rumena per detenzione a fine spaccio. I militari durante un servizio di osservazione in un bar di Poltu Quatu hanno controllato i due rinvenendo all'interno della loro auto , occultati nel bagagliaio e nel cruscotto, 2 chili di infiorescenze di marijuana e un involucro con all'interno 70 grammi di cocaina . La successiva perquisizione nell'abitazione del rumeno ha consentito di rinvenire un ulteriore chilo di marijuana , 4 bilancini e 7 mila euro in contanti.