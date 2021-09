Cagliari: Radio Unica protagonista mondiale del Word College Radio Day

L'obiettivo del College Radio Day è quello di aumentare una maggiore consapevolezza internazionale delle numerose stazioni radio di college e scuole superiori che operano in tutto il mondo, incoraggiando le persone che normalmente non ascolterebbero la radio del college a farlo in questo giorno. La radio del college è l'unico mezzo live gratuito abbastanza coraggioso da suonare regolarmente artisti non firmati, locali e indipendenti. In effetti, molte band famose e di successo oggi devono la loro pausa iniziale all'essere suonate alla radio del college. Un'ora di diretta a livello internazionale condiviso tra le radio universitarie italiane in una lunga maratona di 24h che farà il giro del mondo.





La radio di Cagliari UniCa Radio gestirà le testimonianze delle altre radio universitarie italiane per rappresentare la nostra nazione. La radio riduce le distanze e anche quest'anno dimostreremo di essere tutti uniti in questa giornata che celebra il nostro mezzo di comunicazione. Resilienza è la parola d'ordine di questo World College Radio Day. Le radio d'ateneo italiane iniziano a riprendersi solo ora dalla chiusura dovuta alla crisi pandemica e si muovono a piccoli passi per arrivare a riprendere la normale trasmissione che teneva compagnia agli studenti e, spesso e volentieri, era fonte di divertimento e formazione.

A partire dalle ore 10 di venerdì 1 ottobre sarà Unica Radio, la radio degli studenti universitari di Cagliari, a rappresentare il mondo delle radio universitarie italiane nella diretta a reti unificate dedicata al WCRD 2021 (World College Radio Day). Partecipare al World College Radio Day è un grande evento di networking internazionale - conferma Carlo Pahler, editore di Unica Radio. È il giorno in cui si uniscono centinaia di radio universitarie nel mondo in una maratona internazionale di 24 ore. Quest'anno il tema scelto è la resilienza e la capacità di iniziare e riprendere le attività, ovvero ciò che ci ha guidati in questo periodo di pandemia globale legato al Covid-19.