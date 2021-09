Alghero: variazioni al traffico per i lavori della rete del gas - Tormentone infinito

La modifica alla disciplina della circolazione comprende anche la via Pierino Enrico e la via Grazia Deledda, interessate da obbligo di svolta a destra all'incrocio con via Barraccu, la via Del Corallo, con obbligo di svolta a sinistra all'incrocio con via Barraccu. Istituito inoltre il divieto di sosta 0/24 in via Sanzio, nel tratto tra via XX Settembre e via Vittorio Emanuele.

I lavori di realizzazione della rete del gas di città rendono necessaria la modifica alla disciplina della circolazione stradale in via Barraccu, in cui viene istituito temporaneamente, fino al 10 ottobre, il divieto di sosta 0/24 nel tratto tra via Carrabuffas e via Pierino Enrico e il senso unico di marcia con direzione da via XX Settembre verso via Carrabuffas.