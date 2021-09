Case popolari a Sassari: degrado e mancanza di sicurezza - Progressisti all'attacco

«L'assessore ai Lavori pubblici», sottolineano i Progressisti in Consiglio regionale «deve rispondere sulle condizioni di mancanza di sicurezza e salubrità degli ambienti in cui sono costretti a vivere gli abitanti: è urgente la sua presenza in commissione, con una convocazione straordinaria e urgente, ai sensi del Regolamento interno, quindi entro 10 giorni, insieme a quella del commissario straordinario, del direttore generale di Area, dei comitati di cittadini e del sindacato degli inquilini per conoscere che intenzioni abbia la giunta regionale in questa direzione».





«I quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa a Sassari», ricorda Antonio Piu, «sono stati oggetto di diversi atti in Consiglio regionale e di numerose denunce da parte di comitati e singoli cittadini, ma alle parole e agli annunci non sono mai seguiti fatti concreti: ad oggi, il perdurante stato di stato di degrado, insicurezza e incuria in cui versano gli alloggi, di volta in volta aggravato da sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, rimane immutato ed è ormai improcrastinabile procedere ad una adeguata e complessiva programmazione degli interventi. Con urgenza, anche al fine di prevenire il ripetersi di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità dei cittadini».





La presenza dell'assessore e del direttore generale di Area in commissione sarà anche l'occasione per avere chiarimenti su situazioni analoghe che si riscontrano nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di tutti i maggiori centri della Sardegna, a iniziare da quello di Sant'Elia a Cagliari: «Nonostante i numerosi interventi in Consiglio regionale», ribadiscono i Progressisti, «dalla Giunta mai nessuna risposta».

La bufera di vento che ha provocato diversi danni a Sassari e nel nord Sardegna ha confermato ancora una volta tutte le situazioni di criticità e degrado in cui versa il patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale.