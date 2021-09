Cronaca Sassari: eletto il nuovo direttivo provinciale dei Giovani Democratici

A fare gli onori di casa è stato il segretario reggente e consigliere comunale di Osilo, Alessandro Dore, insieme al segretario uscente Marco Borghetto. Il nuovo direttivo ha da subito espresso gratitudine sia alla precedente segreteria, con la quale si pone in netta continuità, sia chi ha guidato la transizione verso il nuovo corso. Infine, un ringraziamento particolare è stato rivolto al segretario PD della federazione sassarese, Gianpiero Cordedda, per la disponibilità a cooperare. È stata eletta come nuovo segretario Eleonora Bassu insieme ad Antonio Mura eletto come vice segretario, Anna d’Angelo responsabile alla comunicazione e Paola Sperani responsabile pari opportunità e rapporti con il territorio. L’obiettivo che si pone la nuova squadra è quello di partire dai territori periferici della federazione, che vanno coinvolti con più forza, visto l'apporto dato nel tempo alle nostre iniziative politiche. Vogliamo offrire uno spazio libero di confronto ai giovani del sassarese, per farci carico delle loro necessità e, insieme, affrontarle. Per questo avvieremo da subito una campagna di incontri nei territori.