Cronaca Consiglio regionale: si riuniscono le commissioni Bilancio, lavoro e salute

La Terza Commissione “Bilancio” si riunirà oggi, martedì 28 settembre, alle 10,30. In programma l’esame finale della Pl. n.284 “Legge omnibus”. I lavori della Commissione proseguiranno nel pomeriggio e nelle giornate successive con il medesimo o.d.g.. Giovedì 30 settembre, alle 10.00, si riunirà invece la Seconda Commissione “Lavoro e cultura”. All’ordine del giorno una serie di audizioni. Saranno sentiti il Commissario straordinario AGRIS, Francesco Baule, e di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, sulle problematiche connesse all’attuazione delle procedure di stabilizzazione; l’Assessore degli Affari Generali, Valeria Satta, sulla capacità assunzionale della Regione; l’Assessore degli Enti locali, Quirico Sanna e i sindacati sull’appalto di Vigilanza e per i servizi di portierato. Alla stessa ora si riunirà anche la Sesta Commissione “Salute e politiche sociali” per l’audizione dell’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, sul Piano preliminare di riorganizzazione dei servizi sanitari e sulle prospettive di riforma della rete territoriale.