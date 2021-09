Gli assessori dal ministro con la lista della spesa

Al centro del confronto anche la continuita’ marittima, ancora oggi di esclusiva competenza dello Stato. L’assessore Todde ha ribadito la necessita’ che siano garantite con regolarita’ e continuita’ le corse da Cagliari e Arbatax verso Civitavecchia, oggi ripristinate in via provvisoria. Occorre, questa la posizione ribadita dalla delegazione sarda, un bando che assicuri continuita’ per i prossimi 5 anni, ed e’ necessario avviare un percorso che porti le competenze in capo alla Regione Sarda. Posizione condivisa anche dal Ministro. Ammodernamento della rete stradale, ferroviaria, piano di infrastrutture sono gli altri argomenti in discussione, che saranno approfonditi con un nuovo incontro che il Ministro programmera’ a breve termine con la Regione.

Continuita’ territoriale aerea e marittima, infrastrutture e investimenti sono stati al centro di un incontro a Roma tra gli assessori ai Trasporti Giorgio Todde e ai Lavori Pubblici Aldo Salaris e il Ministro delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili Enrico Giovannini. Riavviato in procedura di emergenza, per 7 mesi, il sistema di continuita’ aerea per i 3 aeroporti sardi, la Regione lavora alla predisposizione del bando che dovra’ disciplinare il sistema nei due anni futuri. Il Ministro Giovannini ha assicurato, da parte del suo Dicastero e del Governo, il pieno sostegno alle ragioni e alle richieste della Sardegna a Bruxelles.