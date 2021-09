Muggini salati alla Dragunara: denunciato un turista francese - Intervento della Base Navale della Forestale

Il turista francese ha giustificato la sua attività di pesca subacquea in quel sito sostenendo di non essere a conoscenza del divieto e soprattutto della severità della normativa. Infatti la legge violata dal turista transalpino è quella dei parchi che regola anche le aree marine protette come quella di Capo Caccia - Isola Piana. E' prevista una pena detentiva fino a 6 mesi e un'ammenda che raggiunge i 12 mila euro, Oltre naturalmente al sequestro di tutta l'attrezzatura e del pescato. L'episodio segue di qualche settimana un'altra vicenda analoga ma stavolta a parti inverse, che si è verificata nella riserva naturale delle Bocche di Bonifacio, quindi in Francia, dove tre pescatori di Sorso sono finiti nei guai per aver pescato all’interno di area destinata a riserva naturale protetta. Guai piuttosto seri visto che la magistratura francese ha emesso a loro carico un ordine di cattura e ottenuto la loro estradizione.

La vigilanza costante degli uomini della Base Navale della Forestale costituisce un elemento prezioso di controllo del territorio costiero e in particolare di quei tratti più sensibili come la riserva marina di capo Caccia - isola Piana .Un controllo assiduo, giornaliero e notturno, che in questo caso ha portato alla individuazione di un turista francese che pescava nella riserva Marina. L'uomo, che era in compagnia di una cittadina boliviana, è stato trovato a Cala Dragunara, in piena area protetta, mentre usciva dall'acqua con un paio di chili di muggini, già ripuliti e pronti a finire sulla graticola che la compagna aveva già allestito tra gli scogli della Dragunara. Le sentinelle "verdi" della Base Navale avevano notato in un precedente passaggio in quel tratto di costa ,facilmente raggiungibile, la presenza dei turisti e hanno ritenuto necessario eseguire un ulteriore controllo che poi si è rivelato utile.