Cagliari: per Santa Gilla un progetto di valorizzazione - Mercoledì "Voci dalla Laguna"





All’incontro interverranno l’Assessore della cultura e spettacolo del Comune di Cagliari, Maria Dolores Picciau, i rappresentanti delle amministrazioni di Elmas e Capoterra, la fotografa e autrice Marina Federica Patteri, la curatrice grafica del progetto Viola Orgiano, Carlo Erriu presidente dell’Ente Concerti di Sardegna. “Voci dalla Laguna” consiste in un ciclo di eventi aventi per filo conduttore la narrazione artistica e fotografica della Laguna di Santa Gilla.





L’obiettivo è contribuire al recupero di Santa Gilla riaffermandone la centralità storica e identitaria, nell’area del cagliaritano. Le iniziative previste sono una mostra fotografica itinerante che sarà esposta nei Comuni lagunari di Cagliari, Elmas, Capoterra e Assemini; quattro seminari fotografici “sul campo” gratuiti che si svolgeranno sulle rive della Laguna; due reading poetici, anch’essi dinanzi alle acque lagunari; uno spettacolo musicale; la pubblicazione di un volume fotografico interattivo a cura delle Edizioni Kappabit. Le attività del progetto prenderanno avvio il primo d’ottobre con l’esposizione fotografica in Sa Manifattura.





Le immagini, raccolte nell’arco di due anni da Marina Federica Patteri, descrivono la laguna di Santa Gilla dal punto di vista dell’incanto e della poesia dei suoi paesaggi. Negli scatti l’area lagunare è mostrata da vari punti e in differenti momenti della giornata. Accanto alla narrazione della poesia vi è quella del degrado e dell’antropizzazione incontrollata dell’area. Il progetto “Voci dalla Laguna” nasce dalla collaborazione tra l’associazione Casa di Prometeo, le Edizioni Kappabit, l’Ente Concerti di Sardegna.

Mercoledì 29 settembre alle ore 10.30, nello sala conferenze della MEM in via Mameli 164 a Cagliari, vi sarà la presentazione alla stampa di “Voci dalla Laguna”, il progetto per la valorizzazione e la salvaguardia della Laguna di Santa Gilla attraverso i linguaggi della fotografia e della poesia, ideato dalla fotografa Marina Federica Patteri.