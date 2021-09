Blue Tongue: le tante domande del Partito Democratico

Non lo merita il mondo dei pastori e l’intero comparto agroalimentare sardo. Alcune domande meritano immediate risposte da parte della Giunta Regionale: perché la Regione non ha provveduto per tempo ad acquistare le dosi di vaccino necessarie alla campagna vaccinale?-perché le nostre greggi non sono state vaccinate come negli anni precedenti? perché in queste settimane abbiamo assistito ad un vergognoso esercizio di scaricabarile tra l’assessorato alla sanità e l’ATS? Dopo l’immobilismo sul fronte della peste suina africana - concludono Cani e Lotto - registriamo, purtroppo, un’altro ambito in cui l’azione della Giunta Regionale non è all’altezza delle esigenze minime dell’isola."

Emanuele Cani e Luigi Lotto del Partito Democratico sardo intervengono su una questione che sta tormentando gli allevatori della Sardegna : il dramma della Blue Tongue . " Era piena estate quando, ad agosto - affermano in un documento - manifestavamo tutta la nostra preoccupazione per la diffusione della Blue Tongue tra gli ovini sardi. Allora erano 370 i focolai e oltre 115.000 i capi coinvolti con 560 capi morti. Oggi siamo a oltre 1250 focolai e 420.000 capi coinvolti con quasi 4.000 capi morti. Il dramma si sta materializzando e temiamo che oramai la situazione sia scappata di mano. Non è accettabile che, in una fase delicatissima per l’economia isolana e di relativa fase positiva per le produzioni del comparto, il governo regionale e le strutture sanitarie di supporto, non siano riusciti a impedire il verificarsi di questo dramma.