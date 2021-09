Alghero: una tromba d'aria si abbatte sulla città

Sulla litoranea per Fertilia automobilisti di passaggio hanno riferito di enormi "nuvole" di sabbia sollevate dal vento dall'arenile e trasportate verso l'interno. Il villaggio del SummerBeach sulla spiaggia di San Giovanni è stato investito in pieno e letteralmente "smantellato". Al momento non si registrano danni alle persone.

Violentissime raffiche di vento hanno spazzato coste e area urbana facendo volare tavolini, suppellettili, ombrelloni, sradicando alberi e creando anche seri problemi allo svolgimento di una regata che in quel momento era in corso nel golfo di Alghero. Da terra si è potuto vedere che alcune unità della Guardia Costiera hanno subito raggiunto il campo di gara.