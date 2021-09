Sardara: comincia il Festival Letterario de La Fabbrica Illuminata

Proiezioni e percezioni frutto di una sensibilità non comune, volte a immortalare istanti di vita e frammenti di universi sconosciuti che, nei suoi dipinti, convergono e si racchiudono nell’irrinunciabile forma primordiale del cerchio, centro assoluto di tutte le energie materiali e spirituali. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, gli ingressi sono contingentati. Si raccomanda la prenotazione (Tel. +39 349 8088767- mail dialoghidicarta@gmail.com). Accesso con Green Pass. La mostra è aperta alle visite fino a venerdì 30 dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Dal Primo al 3 ottobre gli orari di apertura sono dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nel pomeriggio sono attesi in piazza Emilio Lussu quattro autori, protagonisti di tre incontri. Alle 17.30 Giovanni Follesa e Rossana Copez presentano Cent'anni fa arrivò Lawrence (Maestrale): punto di partenza del libro è la visita, cent’anni fa in Sardegna, di D.H. Lawrence insieme alla moglie e il reportage dello scrittore inglese sull’Isola Sea and Sardinia.





I due autori e giornalisti hanno intervistato intellettuali e scrittori - Marcello Fois, Cristina Caboni, Maria Paola Masala, Giorgio Pellegrini, Nicola Lecca, tra gli altri - per discutere della situazione, del futuro e delle prospettive della Sardegna, quella odierna, che pare muoversi faticosamente senza una rotta chiara e condivisa. Unico fil rouge è lo stesso David Herbert Lawrence che ispira le riflessioni raccolte. Il volume è un'occasione per sollecitare gli intellettuali a tracciare una visione prospettica e critica – utile – per la crescita sostenibile, culturale e sociale di questa terra. Il focus sulla Sardegna, stavolta durante la Seconda Guerra Mondiale e poi nel boom economico, prosegue alle 18.30 con Giacomo Mameli, intervistato dal collega Andrea Frailis sul suo libro Hotel Nord America (Maestrale).





Il libro, vincitore ex aequo con Mario Calabresi del premio Fiuggi Storia 2020, che l’autorevole firma del giornalismo sardo ritirerà in novembre, narra la vicenda di Ida Naldini, ragazza tosco campana, tra le 22 giovanissime ostetriche dell'Università di Bologna che nel 1939, il giorno dopo il diploma, vengono inviate nell'Isola, dove la mortalità infantile è alta e di parto muoiono anche molte mamme. Chiude il ciclo di incontri alle 19.30 Marcello Atzeni, in conversazione con l’assessora alla Cultura del Comune di Sardara Ilenia Cilloco, sul libro Nuotavo nel grano (Sandi Dh): sessanta brevi racconti dal sapore nostalgico poetico e ironico rievocativo di sapori e odori di un tempo che solo apparentemente è remoto, ma non lo è perché l’autore fa parte di quella generazione che giocava per la strada e si nutriva di “pani e tamatiga”. Racconti bucolici, certo, ma vi sono poesie, scritti che rimandano al calcio, e ad altri contesti. La prefazione è di Giacomo Mameli. Spazio anche al primo appuntamento, nel Centro di aggregazione sociale dalle 18.30 alle 20, di un laboratorio di lettura espressiva condotto dalla direttrice artistica de La Fabbrica Illuminata Elena Pau, sui racconti di Amores (des) plegados di Elisabetta Spanu (edizioni Meninas Cartoneras e dedicato all’associazione teatrale Nakka Naranta di Sardara. In agenda, alla stessa ora, altri due incontri: mercoledì 29 e giovedì 30 settembre. La casa editrice di Madrid Meninas Cartoneras è una cooperativa senza scopo di lucro che pubblica libri rilegandoli con copertine di cartone acquistato presso gente che il cartone lo raccoglie per strada, i cosiddetti cartoneros.





Amores (des)plegados è una raccolta di otto racconti brevi: di amori incompiuti o incompleti, amori diversi ma sempre sul filo di un equilibrio da funambolo, amori (dis)armonici. Il termine desplegados in spagnolo, invece, fa riferimento all’apertura, al dispiegarsi e piegarsi degli stati amorosi e, quindi, al formato fisico del libro, che si dispiega come una fisarmonica. Martedì 28 settembre tre appuntamenti letterari nelle antiche terme di Sardara: Milena Agus dà il via alla serata, alle 17.30, con la presentazione, in dialogo con Rossana Copez, sul romanzo Un tempo gentile (Nottetempo). Partecipa all’incontro la Commissione pari opportunità del Comune di Sardara; alle 18.30 Massimo Dadea, in conversazione con Laura Caddeo, presenta il romanzo Stella (edizioni Max88); chiusura di serata alle 19.30 con lo scrittore e giornalista sassarese Vindice Lecis e il suo romanzo storico La Conquista (Condaghes). Presenta Roberto Ibba. Letture a cura di Elena Pau. Tra letteratura e cinema documentaristico è scandita la serata di mercoledì (29 settembre). Tre le presentazioni letterarie all’interno dell’antica Chiesa di Sant’Anastasia: alle 17.30, Angelica Grivel Serra, parla del suo fortunato romanzo d’esordio L'estate della mia rivoluzione (Mondadori), per il quale si è aggiudicata il Premio Navicella 2021.





La intervista la giornalista Maria Francesca Chiappe; alle 18.30 Francesco Ottonello presenta la raccolta di poesie Isola Aperta (Interno Poesia), in conversazione con Andrea Melis; alle 19.30 si entra nel vivo del filo conduttore del festival - “Il culto delle acque tra il sacro e il profano, tra prosa e poesia” - con l’incontro sul libro Il culto delle acque in Sardegna (Iscra), di Fabrizio Manca Nicoletti. Con l’autore ne parlano Rossana Copez e Peppuccio Garau, presidente della Cooperativa Villa Abbas di Sardara, che gestisce l'area archeologica di Sant'Anastasia. Chiusura di serata al Cineteatro Sardara, dove alle 21 è in visione Il sogno di una vita (quasi) normale, docu-film a cura del giornalista Anthony Muroni, per il progetto dell’Associazione Thalassa Azione Onlus APS. Presentazioni, incontri e teatro. Tanti appuntamenti in agenda giovedì (30 settembre), tutti nella Chiesa di Sant’Anastasia.

Ai blocchi di partenza a Sardara la terza edizione di Dialoghi di Carta. Il via al festival letterario de La Fabbrica Illuminata, organizzato col contributo dell’assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna e del Comune di Sardara, è lunedì, 27 settembre: la prima di sette giornate, dense di incontri letterari, spettacoli, laboratori, esposizioni e iniziative di turismo culturale, in programma fino a domenica 3 ottobre. Si comincia la mattina, alle 10.30 a Casa Pilloni, con l'inaugurazione della mostra Esseri onirici – gli elementi della natura: i quadri di Jenny Atzeni, in un allestimento curato da Manuela Perria. Rari esserini dagli occhietti curiosi - soprannominati “i pettegoli” - creature ataviche del mare, del cielo e della terra, fate e gnomi: sono questi i protagonisti dello straordinario mondo incantato della nuova mostra della pittrice cagliaritana.