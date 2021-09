Cronaca I germanz del lato B

Il 24 di settembre 2021 sarà ricordato sulle sponde catalane d'Italia come il giorno della liberazione. Soprattutto la notte, quando è esplosa la gioia per il rilascio di Carletto. Una corsa per abbracciarlo, per stringere il simbolo vivente dell'indipendenza in un clima di straordinaria euforia che ha contagiato tutti. Il servizio d'ordine ha faticato un po', soprattutto per tenere a bada coloro che stavano alle spalle di Carletto. Lo hanno pregato più volte, con delicatezza ma seriamente preoccupati, di non fermarsi di colpo: "Onorevole c'è il rischio che quelli che seguono possano infilarle la lingua nel culo". Junivelt