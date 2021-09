Il dissenso sulla sanità in piazza Cagliari

E ancora: "Carenza di personale medico e sanitario, liste d'attesa chilometriche per le quali non esiste un piano di smaltimento, Pronto soccorso in cui non possono essere trattati i casi urgenti, ambulatori territoriali sbarrati e ospedali che cadono a pezzi. Sono soltanto alcune delle gravissime problematiche che affliggono la sanità sarda, e che si replicano tali e quali da Nord a Sud dell'isola. Oggi – osservano i consiglieri regionali del M5s Michele Ciusa, Alessandro Solinas, Desirè Manca, Roberto Li Gioi – abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dai sindaci sardi e da diversi comitati per protestare contro lo smantellamento della sanità pubblica in atto, che, prosegue inesorabilmente nonostante le dichiarazioni del Presidente della Regione, che tratteggia puntualmente un quadro roseo e distante anni luce dalla realtà”.





“Oggi è andata in scena una mobilitazione popolare forte e partecipata – sottolinea Alessandro Solinas. Ciò dimostra chiaramente che le gravissime problematiche che interessano la sanità oristanese, purtroppo, sono comuni a tutta l'isola, e riguardano non solo le zone periferiche ma anche i centri sanitari di primo livello. La sofferenza che queste persone hanno portato in piazza è vera e palpabile, ed è quella che in tanti provano quando, tutti i giorni, si rivolgono al nostro sistema sanitario regionale e non riescono ad ottenere servizi minimi, essenziali. I sardi sono impotenti, hanno le mani legate ma soprattutto hanno paura di poter star male perché in troppe zone della Sardegna non c'è un medico di base e i Pronto soccorso non possono trattare i codici gialli e rossi che vengono dirottati in ospedali distanti anche decine di chilometri”. "Una sanità pubblica e funzionante è il primo segno di civiltà al quale qualsiasi paese che voglia dirsi tale non può rinunciare. Queste persone meritano risposte, meritano fatti – incalzano i consiglieri - non più promesse. Perché nessuno è disposto a credere alle parole che ormai da anni vengono pronunciate dagli esponenti di questa Giunta. Basta annunci, ora si deve passare ai fatti”.





“La gestione della sanità regionale – concludono i pentastellati - non può tramutarsi in una macchina meramente adibita al subappalto alla sanità privata di prestazioni che il pubblico in primis dovrebbe garantire. Queste persone chiedono una sanità pubblica e funzionante. Un loro diritto”. Ci sono anche i comitati spotanei. “La Sanità della Sardegna è un disastro e lo dimostrano le marce per il diritto alla salute di questi ultimi giorni che hanno visto manifestare sindaci e amministratori locali, medici e operatori sanitari, comitati spontanei di tutta la Sardegna: Barbagia, Mandrolisai, Centro Sardegna, Isili, Sulcis, Sud Sardegna. E’ ora di dire basta, la situazione oramai è degenerata, non è concepibile che nel 2021 manchino i servizi primari come i medici di base, si continuino a chiudere i presidi delle Guardie Mediche e chiudere interi reparti ospedalieri soprattutto nelle zone periferiche e del centro Sardegna, per una semplice operazione di risparmio economico.





La salute è un diritto che va garantito è non barattato con gli interessi economici, si devono eliminare gli sprechi e convertire le risorse in servizi”. A dichiararlo è l’europarlamentare eletto in Sardegna Ignazio Corrao del gruppo Greens/EFA che punta il dito contro l'inefficacia dell'azione politica della Regione Sardegna sulla gestione della sanità. “Sono mesi - spiega Corrao – che la Regione Sardegna non ascolta e non vuole risolvere i problemi. Oggi si è tenuta la marcia su Cagliari con tutte le delegazioni provenienti da tutta la Sardegna che chiedono a gran voce una seduta straordinaria del Consiglio regionale alla presenza del ministro alla Salute Roberto Speranza: con la richiesta di Commissariamento dell'assessorato della Sanità in Sardegna che nega da tempo il diritto alla salute". “Se si continua di questo passo - sottolinea l'eurodeputato - si rischia di perdere definitivamente il diritto alla salute che deve essere garantito in un paese civile, soprattutto nell’Isola della Sardegna che già porta le ferite di altre questioni, a partire dal diritto alla mobilità; Il Ministero della Salute intervenga - conclude Corrao - si attivi immediatamente”.

Riportiamo di seguito alcuni dei tanti commenti e comunicati perven uti sull'argomento. “Di fronte a una manifestazione così imponente e trasversale come questa la Giunta Solinas non può più nascondersi scaricando su altri la responsabilità dello sfascio della sanità sarda. Il disastro lo hanno fatto loro: Solinas e i suoi hanno abbandonato a se stessa la nostra sanità, a cominciare dalla medicina territoriale e dalla carenza di personale”. Lo ha detto oggi a Cagliari la deputata del Pd Romina Mura, partecipando alla manifestazione organizzata in difesa della sanità pubblica. “Almeno adesso si decidano e comincino a lavorare con umiltà – ha chiesto la parlamentare - per ricostruire la medicina territoriale, utilizzando le opportunità offerte dal Pnrr con le deroghe che saranno previste. I rappresentanti del centrodestra hanno fatto la loro campagna sul tema della sanità, sono stati eletti per questo e ora si rimbocchino le maniche, che qui – ha concluso – rischiano di cadere definitivamente”.