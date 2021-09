Cronaca Italexit Sardegna: appuntamento a Cagliari martedì prossimo

Dopo le numerose adesioni e la notevole partecipazione registrata in occasione del “No Green Pass Day”, Italexit Sardegna rilancia la protesta con un iniziativa di sensibilizzazione, con un sit-in denominato "Manifestiamo per il rispetto della Costituzione". L'evento si svolgerà a Cagliari, martedì 28 settembre, in piazza Falcone e Borsellino a partire dalle ore 17. Lo comunica Marcello Argiolas, coordinatore regionale del partito di Gianluigi Paragone. “Italexit, spiega Argiolas, ritiene discriminatorio qualsiasi provvedimento impositivo del Green Pass nonostante sussista la libertà vaccinale. Una misura ormai divenuta, sotto l'arma del ricatto, lo strumento indispensabile per poter lavorare, calpestando la Costituzione, i diritti dei lavoratori e di tutti i cittadini. Ci chiediamo se esista ancora, in Italia, una magistratura che intenda difendere lo Stato di diritto, dato che da quasi due anni assistiamo alla sostanziale violazione dei più elementari diritti costituzionali."