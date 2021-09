Due minorenni arrestati per rapina aggravata

Nell’ immediatezza dei fatti, la vittima dava l’allarme alla locale polizia di stato che avviava tempestivamente il piano antirapina, le volanti e le pattuglie della squadra mobile perlustravano le aree limitrofe del teatro dell’ episodio criminoso ed in via Aosta intercettavo i due giovani autori del fatto e prontamente li bloccavano. Nella medesima mattinata i fermati assieme ad un terzo complice attivamente ricercato, quest’ultimo armato di coltello, tentavano di aggredire una ragazza presente in un circolo ubicato nella via Liguria, ma questa volta non riuscivano a portare a segno il loro piano delittuoso grazie all’intervento di alcuni avventori i quali intervenivano a difesa della malcapitata facendo desistere gli aggressori. Gli arrestati nonostante la loro giovane età annoverano a loro carico numerosi precedenti, tra cui furto rapina e tentato omicidio. La vittima a causa delle percosse ricevute nel corso della rapina attualmente si trova sottoposta ad accertamenti sanitari presso il locale Ospes Cives.

Nella mattinata odierna presso il Tribunale dei Minorenni di Sassari si è tenuta l’udienza di convalida degli arresti effettuati a Nuoro in data 21 settembre scorso dagli agenti della Sezione Volanti di due minorenni, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in danno di un uomo di anni 54. Il malcapitato mentre percorreva la strada di viale Sardegna veniva aggredito dai due giovani, i quali gli strappavano il borsello contenente il portafoglio ed effetti personali facendo perdere le loro tracce. Nel corso dell’udienza di convalida l’autorità giudiziaria ha confermato in pieno gli elementi probatori raccolti dagli investigatori emettendo un ordinanza di custodia cautelare notificata ai due indagati i quali sono stati associati presso l’ Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu.