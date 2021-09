Cronaca Dopo il clamoroso arresto in aeroporto Sassari: Puigdemont libero! - Provvedimento della Corte d'Appello di Sassari Non c'è motivo per tenerlo in carcere ma deve restare in Sardegna

L'arresto di Carles Puigdemont non è illegale, è perfettamente legittimo in presenza di un mandato di arresto europeo, ma non c'è motivo di alcuna misura cautelare come quella di tenerlo rinchiuso nel carcere di Bancali. L'ex presidente della Catalogna torna dunque libero ma dovrà restare in Sardegna fino a quando non sarà ulteriormente chiarita la procedura di estrazione. La decisione è stata assunta dal giudice Plinia Azzena della Corte d'Appello di Sassari che ha accolto anche una richiesta in tal senso avanzata dal procuratore Gabriella Pintus.