Sassari: Vigili del Fuoco con personale insufficiente - Protesta il sindacato Conapo

La Sardegna purtroppo paga a caro prezzo l’insularità lo vediamo ad ogni emergenza, con pochi uomini e mezzi che rende molto più difficile dare tempestive ed adeguate risposte al cittadino; il richiamo in straordinario del personale non sempre è possibile proprio perché mancano le risorse umane e a differenza del territorio nazionale non possiamo contare sugli aiuti tempestivi del personale di altre Regioni se non dopo 36/48 ore. “Auspichiamo che tutti i gruppi politici di Sassari inizino a far quadrato coinvolgendo anche i propri referenti Regionali e Nazionali con l’obiettivo di trovare le giuste soluzione affinché nella nostra Regione e in particolar modo nella Provincia di Sassari sia garantito un adeguato sistema di soccorso come nel resto del territorio nazionale” conclude Nurra.

Come più volte denunciato Il Comando Vigili del Fuoco di Sassari è sottodimensionato nell’attuale pianta organica per le peculiarità e l’estensione territoriale; di fatto è una tra le province più vaste d’Italia nella quale insistono 2 aeroporti e due porti tra i più importanti della Regione alla quale si aggiungono i collegamenti con la Corsica e tutta la marineria e la cantieristica nautica a essa dedicata, alla quale si deve dare una pronta risposta alle richieste della popolazione, a questo si aggiunge l’attuale carenza di organico conseguente ai recenti pensionamenti e il mancato reintegro delle unità; nonostante vi siano colleghi in attesa di trasferimento dal continente, il personale di Sassari oramai è allo stremo; abbiamo colleghi che assolvono a doppie, triple e in alcuni casi quadruple mansioni e risulta veramente difficile portare soccorso in termine di risorse umane da inviare sugli scenari emergenziali, continua Nurra; Solo grazie alla professionalità e all’abnegazione dei vigili del fuoco nell’inferno scoppiato a Predda Niedda si è riusciti con non poche difficoltà a evitare una tragedia di più ampie dimensioni.