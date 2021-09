Il presidente del consiglio regionale del Veneto: "Difendiamo la libertà e i diritti del popolo Catalano”

“L’arresto di Carles Puigdemont lascia sconcertati e mi auguro che la Giustizia italiana, come già fece quella tedesca, rimetta in libertà un uomo colpevole secondo i suoi persecutori di aver organizzato un Referendum popolare, un atto di massima democrazia” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non ha dubbi: “L’accusa contro Puigdemont è infondata, casomai su quel Referendum ci sarebbe ben altro da dire: tutti rammentiamo le violenze gratuite della Polizia nazionale spagnola e della Guardia Civil, manganellate e proiettili di gomma sparati contro cittadini inermi e pacifici in attesa di entrare ai seggi per votare: una vergogna trasmessa in tutto il mondo dalle maggiori televisioni internazionali - ha detto Ciambetti - Quella violenza durissima fu un atto antidemocratico che oggi continua nella persecuzione di Puigdemont e dei suoi assessori.

Spiace vedere la Sardegna, Alghero di lingua catalana, una terra di fieri sentimenti democratici, essere incolpevole scenario di una palese ingiustizia: riprendendo le parole dell’inno sardo ‘ Declarada est già sa gherra / Contra de sa prepotenzia’ anche noi oggi siamo tutti vicini al popolo catalano ”