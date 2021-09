Dinamo e Tiscali ancora insieme

''Siamo orgogliosi di rafforzare la collaborazione pluriennale con la Dinamo e di essere ancora una volta al fianco di un club punto di riferimento nella geografia del basket nazionale'', ha dichiarato Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali. Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31 dicembre 2020 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 672,7 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo oltre 11 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Si consolida e rinnova con successo la sponsorship che dal 2013 lega due delle più conosciute eccellenze sarde in Italia e nel mondo. Per l'ottavo anno consecutivo l'azienda fondata da Renato Soru rilancia il suo impegno al fianco del club di via Roma con una importante novità: dalla stagione 2021-2022 l'iconico logo dell'azienda leader delle telecomunicazioni made in Sardegna sarà sulla maglia dei giganti ad accompagnare Devecchi e compagni nelle principali ribalte italiane ed europee. Tiscali, smart Telco con la più estesa copertura in Fibra in Italia e operatore di rete fissa più veloce d'Italia nel 2021* secondo i test di Ookla®, diventa quindi Gold Sponsor della squadra di coach Demis Cavina e si proietta con entusiasmo e ambizione verso iI futuro. * Sulla base dell’analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® gennaio - giugno 2021. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. ''Siamo felici ed entusiasti di proseguire questo percorso che ci lega a Tiscali _commenta il presidente della Dinamo Stefano Sardara_, in quello che da sempre è un binomio tutto isolano che ha come valori comuni eccellenza, internazionalità, attenzione al territorio e crescita. Il rinnovo della fiducia di un'azienda come Tiscali, eccellenza in Italia e nel mondo, rappresenta una spinta per crescere ancora e rappresentare al meglio l'Isola nelle principali ribalte italiane ed europee''.