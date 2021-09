La Solidarietà a Puigdemont dal Partito dei Sardi

Il PdS esprime sdegno per l'arresto del presidente Puigdemont e chiama all’immediato pronunciamento le istituzioni nazionali sarde e tutte le forze politiche democratiche che hanno a cuore la tutela dei diritti individuali, la tutela della libera espressione del pensiero, la condivisione dei principi di giustizia e libertà che animano la lotta politica per l’autodeterminazione dei popoli e la tutela delle legittime aspirazioni delle Nazioni senza Stato.

Il Partito dei Sardi è solidale con il presidente Puigdemont, condivide la sua battaglia per l'affermazione dell’autodeterminazione del popolo catalano e ne auspica l'immediata rimessione in libertà per favorire la ripresa di un dialogo dove, la politica ed il confronto democratico, prevarranno sugli istinti repressivi e sui giustizialismi.