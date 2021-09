Cronaca Carles Puidgemont arrestato ad Alghero

La polizia italiana ha arrestato all'aeroporto il Presidente catalano Carles Puigdemont iRS, ProgReS e Torra ne chiedono l'immediata liberazione All'arrivo all'aeroporto di Alghero il Presidente catalano in esilio Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia italiana. Ad aspettarlo ha trovato numerosi agenti della polizia, secondo le fonti della sua difesa. Il Presidente passerà la notte in commissariato e domani sarà a disposizione degli organi giudiziari. La decisione delle autorità italiane di arrestarlo è stata adottata in base allo stesso ordine di cattura europei che la Spagna ha presentato al Tribunale Generale dell'UE ma che però è poi stato sospeso. Il Tribunale europeo infatti aveva restituito al Presidente la sua immunità in qualità di eurodeputato. Nonostante questo il Tribunale gli aveva tolto nuovamente l'immunità perché non c'erano rischi di arresto visto che i giudici spagnoli avevano assicurato che gli ordini di cattura contro di lui erano sospesi. iRS, ProgReS e Torra chiedono l'immediata liberazione del Presidente Carles Puigdemont. La polizia italiana ha arrestato il Presidente catalano Carles Puigdemont al Alghero e, nel caso non venga rilasciato, danno appuntamento per un sit-in per domattina alle ore 9 davanti al Tribunale di Sassari. Seguiranno aggiornamenti.