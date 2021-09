Cronaca Fuoco a Bortigali

ll Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un suo elicottero proveniente dalla base operativa di Anela su un incendio in agro del comune di Bortigali località C. Medadu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di MACOMER. A terra sono impegnate le squadre dell'anticendio, forestali,uomini e mezzi dei barracelli e volontari. Il fuoco sta interessando in questa fase estensioni di terreno incolto e macchia mediterranea.